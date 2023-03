Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% per dire addio a marzo: ecco i migliori

Xbox Store si prepara ufficialmente a salutare il mese di marzo con i nuovi sconti della settimana: si tratta delle ultime offerte del mese fino al 90% su grandi produzioni, rinnovando il consueto appuntamento con il martedì per i fan delle console Xbox.

Le promozioni settimanali sono ormai un appuntamento particolarmente atteso da tutti i giocatori che intendono incrementare il proprio catalogo di videogiochi su Series X (la trovate in bundle su Amazon) e Series S, non solo con le consuete Promozioni Gold ma anche grazie a sconti dedicati ai titoli più amati.

Questa settimana è stata infatti inaugurata una promozione dedicata ai franchise di maggior successo sulle console di casa Microsoft: un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente Batman Arkham Knight, l’ultimo capitolo della trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro di Rocksteady.

Oggi questa grande produzione potrà essere vostra con un generoso 75% di sconto sul prezzo finale, mentre il Season Pass con tanti contenuti aggiuntivi è disponibile addirittura all’80% in meno.

Non possiamo poi escludere naturalmente la saga di Assassin’s Creed, incluso l’amatissimo Valhalla: la Deluxe Edition oggi potrà essere vostra con il 67% di sconto sul prezzo finale.

Con le nuove offerte potrete approfittare anche di sconti fino al 90% su tante perle nascoste: tra queste vi segnaliamo Shadow Tactics Blades of the Shogun, uno stealth game tattico ambientato nel periodo Edo giapponese e disponibile a meno di 4 euro.

Potete consultare il catalogo completo con tutte le offerte disponibili al seguente indirizzo. Di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo i migliori giochi in offerta su Xbox Store selezionati da noi:

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Batman: Arkham Knight — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Crash Bandicoot – Bundle Quadrilogia — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Diablo II: Resurrected — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Evil Dead: The Game — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry 6 — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Forza Horizon 5 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Ghostbusters: The Video Game Remastered — Sconto del 75%

— Sconto del 75% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Shadow Tactics: Blade of the Shogun — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Tales of Arise Deluxe Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Tekken 7 Definitive Edition — Sconto dell’85%

Ricordiamo che nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per i fan che non si erano ancora abbonati a Xbox Game Pass: Microsoft ha ufficialmente interrotto la promozione che permetteva di provarlo a solo 1 euro per il primo mese.

In compenso, da oggi sarà disponibile un nuovo gioco gratis al day one: sarà la penultima aggiunta di marzo. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero essere in arrivo anche grandi sorprese da Ubisoft.