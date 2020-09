Xbox Series X|S, giocare ai titoli Xbox One già salvati su una periferica esterna sarà semplicissimo

Le console di nuova generazione di casa Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, debutteranno sul mercato il prossimo 10 novembre, portando diverse innovazioni rispetto alle macchine attuali. Per semplificare il “passaggio”, la società di Redmond, oltre a permettere l’esecuzione di tutti i giochi precedentemente pubblicati per Xbox One, offre anche una vasta retrocompatibilità con tanti titoli apparsi originariamente su Xbox 360 ed addirittura sulla prima Xbox.

Inoltre, stando ad un’intervista apparsa su Xbox Wire rilasciata da Jason Ronald, Xbox director of program management, i giocatori che hanno già salvato diversi videogiochi su una periferica esterna di memorizzazione (Hard Disk o SSD USB) potranno semplicemente scollegare il dispositivo dalla precedentemente console e collegarlo a Xbox Series S o Xbox Series X e tutti i titoli saranno immediatamente accessibili.

Nel corso dell’intervista è stato inoltre confermato che la funzionalità Quick Resume, che permette agli utenti di mettere in pausa anche diverse applicazioni contemporaneamente, funzionerà anche con i giochi salvati su periferiche esterne, compresa la scheda di espansione ad alta velocità di Seagate, che ha tanto fatto discutere per il suo prezzo davvero elevato nel corso degli scorsi giorni.

