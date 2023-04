Xbox svela il primo controller ecologico, ancora più “verde” del solito

L’hardware è una delle forme di inquinamento più diffusa al mondo, ma Xbox fa la sua piccola parte con il controller Remix, che è quasi del tutto riciclato.

Non è ovviamente il primo controller speciale che viene prodotto per la console, anzi, perché come potete vedere su Amazon ce ne sono molte.

Di recente ne è stato lanciato uno, l’ennesimo, dedicato ai veri appassionati di Xbox per via del suo colore particolare.

Per non parlare di quelli personalizzabili, vero fiore all’occhiello dell’offerta che ora comprende anche la variante per professionisti.

E, un po’ a sorpresa, Xbox ha svelato oggi Remix, un controller decisamente speciale perché quasi completamente riciclato.

«Aspiriamo a creare un futuro del gaming in un mondo in cui vogliamo giocare. La Giornata della Terra è proprio dietro l’angolo e offre a tutti noi un’opportunità speciale per riflettere su come possiamo migliorare il nostro impatto sul pianeta.», esordisce Xbox nel presentare il controller Remix.

Il controller è creato con plastica recuperata, di cui un terzo realizzato con materiali macinati e riciclati. Tra i materiali utilizzati ci sono anche vecchi controller Xbox One, fari delle automobili, brocche d’acqua in plastica e CD.

La miscelazione di resine riciclate post-consumo con rimacinato costituito da parti colorate precedentemente modellate crea colori personalizzati, tonalità della terra con sottili variazioni, tutto molto più “verde” del solito insomma.

Il controller wireless per Xbox Remix Special Edition è già disponibile per il preordine in tutto il mondo al prezzo consigliato di $84,99 e sarà lanciato il 18 aprile.

Certo non c’è niente che grida più “capitalismo” di un controller riciclato venduto in edizione limtata a quasi €90, ma se non altro apprezziamo l’idea di Microsoft di voler riciclare della plastica.

E continuano a spuntare controller su controller, perché di recente è apparso online un misterioso controller dedicato a Starfield, ancora da confermare.

Nel frattempo Xbox ha anche depositato un brevetto per un controller che viene dal futuro, con delle feature davvero particolari per un gamepad.