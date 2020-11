Xbox Series X, sfortunati giocatori mostrano alcuni problemi con il lettore blu-ray

Uno dei motivi per cui a volte i consumatori sono scettici di fronte agli acquisti del day-one è la paura che le unità che vengono spedite per l’esordio possano avere, a volte, qualche inconveniente tecnico. Ricorderete, ad esempio, il caso dei Samsung Galaxy Note che si surriscaldavano e potevano esplodere, poi richiamati dal produttore coreano.

In queste ore abbiamo parlato di una prima PlayStation 5 sfortunatamente passata a miglior vita, ma purtroppo ci sono i primi casi anche per Xbox Series X. Se, infatti, quelli che circolavano in precedenza erano fake, questa volta i colleghi del sito Polygon segnalano qualche inciampo nel lettore blu-ray della console.

Alcuni giocatori hanno infatti condiviso dei video in cui fanno notare che il lettore ha iniziato a mettere un inquietante stridio, come potete vedere di seguito.

My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupport pic.twitter.com/N85LjyHn0b

Altri, invece, segnalano che il lettore rifiuta proprio l’inserimento dei dischi, il che rende impossibile giocare con i prodotti retail. Trovate di seguito alcune testimonianze.

Hey @XboxSupport!

I think my #XboxSeriesX might have a defective disc drive. I've tried inserting a few different compatible games (both Xbox One & 360) & the drive won't let me insert it. Nothing is in there (to my knowledge). I just set it up.

Any help is appreciated! 😊 pic.twitter.com/2r1mQkYSLY

— Travless (@Travless_) November 10, 2020