Xbox Series X | S: le scorte saranno limitate? Pare proprio di sì

Com’è noto ormai da diversi giorni, Microsoft ha deciso che Xbox Series X sarà disponibile dal 10 novembre al prezzo di 499,99€, con i preordini che prenderanno il via a partire dal 22 settembre.

Le stesse identiche date valgono per Xbox Series S, la seconda console next-gen presentata dalla Casa di Redmond, la quale sarà invece offerta al costo di 299,99€ (essendo sprovvista di lettore ottico).

Series X e Series S.

Ora, però, è arrivata una piccola doccia fredda per tutti coloro che attendono a braccia aperte la piattaforma di nuova generazione Xbox: Microsoft avrebbe infatti inviato diverse mail ai suoi clienti per avvisarli che le scorte di Xbox Series X e Series S disponibili al lancio saranno limitate.

Sarà quindi caldamente consigliabile prenotare subito la propria Xbox entro e non oltre la giornata del 22 settembre, non appena verranno aperti i preorder.

Nei giorni scorsi era emersa la notizia che Sony avesse tagliato le scorte, notizia poi smentita da un portavoce della compagnia nipponica.

Non è una novità comunque che durante i primi mesi di lancio di una console di nuova generazione le scorte siano limitate, visto che la domanda – specie sotto il periodo natalizio – può davvero essere di tanto superiore alla media di una qualsiasi catena al dettaglio in un altro periodo dell’anno.

Un'immagine delle due nuove console Xbox.

Microsoft ha quindi preferito avvertire i giocatori della possibilità circa il fatto che non tutti riusciranno a mettere le mani su Xbox Series X o Series S al Day One.

Ricordiamo anche che Xbox All Access sarà esteso a 12 paesi nel mondo, dando così la possibilità di ottenere una Series X o S con 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a partire da 24,99 dollari al mese per Series S e 34,99 dollari al mese per Series X, senza anticipi.