Xbox Series X: preorder su Gamestop con consegna entro Natale!

Come ben saprete, ieri sono state lanciate le console di nuova generazione di casa Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S. A quanto pare, tuttavia, le scorte non sono state sufficienti a soddisfare la domanda di Xbox Series X, tanto che il prodotto è andato esaurito praticamente ovunque. Ma non disperate! Gamestop ha lanciato una pagina apposta per raccogliere gli ordini così da poterla ricevere comodamente a casa vostra entro Natale, pronta per essere posizionata sotto l’albero.

Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi sarà composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios – tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory –, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Il cuore di Series X è Xbox Velocity Architecture, che abbina una SSD personalizzata con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato, con tempi di caricamento notevolmente ridotti. Con Quick Resume passerete senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro. La macchina permetterà di giocare a migliaia di titoli di quattro generazioni di Xbox, inclusi titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original con retrocompatibilità. Grazie alla potenza e alla velocità di Xbox Series X, molti di questi avranno un aspetto e una riproduzione migliori di prima.

Se volete assicurarvi di trascorrere le ormai prossime vacanze natalizie in compagnia di Xbox Series X, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante così da effettuare la prenotazione.

» Clicca qui per prenotare Xbox Series X con consegna garantita entro Natale «