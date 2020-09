Xbox Series V, arriva la terza console? No, ragazzi, non ci siamo

La community Xbox è in trepidante attesa dell’uscita di Series X e Series S, le nuove piattaforme di prossima generazione previste entrambe sul mercato il 10 novembre prossimo, al prezzo rispettivamente di 499€ e 299€.

In queste ore, però, un tweet con una presunta immagine rubata ha gelato il sangue dei giocatori di tutto il mondo.

Lo scatto mostrerebbe una fantomatica Xbox Series V – nome in codice Edinburg – a metà strada tra X e S dal punto di vista della potenza e con un look che sembra essere come via di mezzo tra le due console già mostrate al mondo intero. Poco sotto, il tweet con la foto incriminata.

(Rumor) There is a Xbox Series V (codename is Project Edinburg) it's rumored to be less powerful than the Series X but more Powerful than the Series S 👀 pic.twitter.com/C8V2FYYF5e — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 11, 2020

Inutile dire che lo scatto ha fatto strabuzzare gli occhi di numerose persone, nonostante lo scetticismo sia comunque molto forte: converrebbe mai a Microsoft di presentare una terza versione della sua nuova Xbox, non avendo al momento neppure idea del prezzo e della data della sua diretta “concorrente”, vale a dire PS5?

Il mistero è stato ben presto svelato: il nome in codice Edinburgh è in realtà relativo ai server Microsoft per xCloud, ossia il servizio di cloud Gaming che ci permette di giocare ai titoli Xbox sul nostro smartphone o tablet senza avere una console.

Insomma, al momento (e pensiamo anche per i mesi a venire), Microsoft non sembra avere alcuna intenzione di immettere sul mercato una terza Xbox, lasciando campo libero quindi alle due versioni X e S (l’immagine è quindi un abile fake).

Ricordiamo che Series S avrà un design simile alla Series X, ma con alcune differenze decisamente marcate (anche e soprattutto strutturali, visto che la console sarà infatti only digital, con performance a 1440p fino a 120 fps) oltre ovviamente alle dimensioni contenute e una colorazione bianca.

Xbox Series X e Series S saranno disponibili in Italia dal 10 novembre 2020.