Xbox Series S torna disponibile su Amazon!

Dopo un piccola pausa dovuta alle feste di Natale, su Amazon sono tornate le grandi promozioni dedicate alla fine dell’anno, dove migliaia di articoli presenti sul portale online a partire già da queste ore ricevono ottimi sconti che arrivano anche a superare il 70%, il tutto fino al 31 dicembre. Questa promozione diventa una vera ottima occasione se si pensa al fatto che possono esser recuperati molti articoli che precedentemente alle feste non erano disponibili oppure per acquistare le prodotti che non sono arrivati durante le feste di Natale.

Di sicuro oltre a tutte le offerte presenti su Amazon ci teniamo a riportarvi che Xbox Series S, la versione all-digital della console di ultima generazione di casa Microsoft, è nuovamente disponibile su Amazon a 299,00€ dopo esser stata non disponibile per moltissimo tempo, quindi non lasciatevela sfuggire! Xbox Series S, oltre ad essere la più piccola mai creata da Microsoft, è un perfetto concentrato di velocità e prestazioni che punta tutto sul digitale e che permette di giocare a migliaia di giochi di tutte le generazioni di Xbox grazie alla retrocompatibilità digitale dello store e grazie al prodigioso Xbox Game Pass Ultimate, che include centinaia di giochi ad un prezzo mensile ridotto.

Xbox Series S dispone di un apposito slot posteriore dove inserire delle memory card che espanderanno l’archiviazione della console. Si tratterà di espansioni plug-and-play, che verranno riconosciute appena le inserirete e non richiederanno nessuna installazione aggiuntiva. Ma non solo: La funzionalità Smart Delivery è la consegna intelligente prevista da Microsoft (e da altri produttori, come CD Projekt) sui suoi giochi: i titoli che rientrano nel programma Smart Delivery possono essere acquistati con una copia su Xbox One e, una volta che passerete a Xbox Series X|S, avrete diritto a una copia next-gen senza spendere nemmeno un ulteriore euro.

Le offerte presenti in questi sconti di fine anno sono veramente tante e coinvolgono numerosi generi, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione sul portale, così da poter trovare quella più giusta per voi, entro il 31 dicembre.

