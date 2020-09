Xbox Series S non farà girare i vecchi giochi con ottimizzazioni per Xbox One X, secondo Digital Foundry

Dopo la conferma delle sue specifiche tecniche, Xbox Series S ha fatto molto parlare di sé per l’obiettivo di raggiungere performance a 1440p e 60 fps – con anche alcune scorribande nei 120 fps, come nel caso di Gears 5 – per il costo di listino estremamente aggressivo di 299,99€.

Considerando che sotto la scocca troveremo la stessa CPU della potente Xbox Series X, rinunciando a qualcosa dal punto di vista della memoria, dell’archiviazione e della GPU, a cosa potremmo dover rinunciare? Secondo gli esperti di Digital Foundry, alle ottimizzazioni specifiche dei vecchi giochi che si vedevano su Xbox One X, ad esempio.

Xbox Series S sarà l'Xbox più piccola di sempre

L’attuale console più potente al mondo, infatti, sfrutta il suo hardware per alcune migliorie, come filtri per le texture, risoluzioni più alte e colori più profondi. Ottimizzazioni che, secondo l’esperto John Linneman, non potranno essere ricreate da Xbox Series S.

«Penso che sia una cosa che forse non sta venendo considerata da molti. Se stai giocando un gioco di Xbox One su Xbox Series S, non sarà la versione Xbox One X di quel gioco. Non avrai il 4K della retrocompatibilità per 360 di One X, o altre cose di questo genere» ha spiegato Linneman.

Anche l’esperto Richard Leadbetter ha aggiunto «non so se ci sia stata la conferma ufficiale, ma se ci pensate in modo razionale, non c’è modo che possa esserci [l’ottimizzazione per One X su Series S]».

Argomentando, l’editor di Digital Foundry ha spiegato il perché:

Xbox One X ha 9 GB di memoria disponibili per i giochi. Xbox Series S ne ha 8 GB e secondo alcuni report in realtà saranno 7,5 GB. A prescindere da questo, qualsiasi sia la configurazione, il numero sarà più basso di quello di Xbox One X, quindi penso che sia una conclusione che va da sé che la retrocompatibilità attingerà dalle versioni Xbox One S dei giochi, e non da quelle Xbox One X.

Questo non significa necessariamente che i vecchi giochi gireranno peggio che su One X, attenzione: le performance garantite dalla scheda tecnica delle console, infatti, potrebbero garantire un’esperienza più scorrevole e veloce, al di là delle ottimizzazioni per One X. Basti pensare, ad esempio, al suo SSD.

«Magari farà girare i giochi della retrocompatibilità in modalità Xbox One S, ma considerando che la sua GPU è molto più potente, e sapendo quello che sappiamo sulla retrocompatibilità, dovreste evitare qualsiasi problema di performance» ha assicurato Linneman.

«Questo significa che giochi che faticavano su Xbox One S, sia per la risoluzione dinamica iper-aggressiva che causava rallentamenti, e cose simili, potrebbero girare in modo estremamente più fluido su questa console.»

Vi ricordiamo che Xbox Series S sarà disponibile dal 10 novembre al prezzo di 299,99€. Ad affiancarla sarà la più potente Xbox Series X, top di gamma di casa Microsoft, che avrà invece un costo di listino di 499,99€.