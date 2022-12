Xbox Series S Gilded Hunter, pacchetto completo ottimo come regalo di Natale

Se stavate cercando l’occasione perfetta per acquistare la console Xbox Series S, magari per farvi, o fare, un regalo di Natale, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, sullo store ufficiale Microsoft potete acquistare il pacchetto Xbox Series S Gilded Hunter a soli 299,99€! Si tratta di un’offerta limitata nel tempo e ogni cliente può acquistarne solo un esemplare, quindi vi consigliamo di non perdere troppo tempo e procedere il prima possibile all’acquisto!

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft, priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ma che offre alcune indubbie qualità. Xbox Series S offre un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance ad ogni modo superiori a quelle delle macchine della precedente generazione di console, soprattutto dal punto di vista dei caricamenti e delle funzionalità accessorie, come l’utilissima modalità Quick Resume.

Per incrementare lo spazio di archiviazione, Xbox Series S dispone di un apposito slot posteriore dove inserire delle Expansion Card che espanderanno l’archiviazione della console. Si tratterà di espansioni plug-and-play, che verranno riconosciute appena le inserirete e non richiederanno nessuna installazione aggiuntiva.

Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming ottimale a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico.

Il pacchetto Xbox Series S Gilded Hunter, oltre alla console, comprende una serie di contenuti extra per videogiochi molto popolari come Fortnite, Rocket League e Fall Guys, rendendo un acquisto particolarmente consigliamo per gli appassionati di titoli multiplayer.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Microsoft Store e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.