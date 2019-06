Xbox Game Studios punta ad un’esclusiva ogni tre mesi

All’E3 2019, Microsoft ha annunciato l’introduzione di un nuovo sviluppatore nel ventaglio di Xbox Game Studios, Double Fine Productions.

Questa new entry consentirà all’organizzazione di avvicinarsi a Xbox Game Studios di arrivare al suo obiettivo, ovvero lanciare un titolo esclusivo ogni tre mesi.

“Ci piacebbe immettere un gioco di alta qualità nel game pass circa ogni tre mesi”, ha ammesso senza grossi giri di parole Matt Booty, responsabile di XGS.

“Se puoi fare un gioco ogni tre mesi, e un gioco richiede tra i due e i quattro anni – voglio dire, pensate alle cose che sono uscite di recente, come Red Dead e God of War, hanno avuto bisogno di cinque, sei anni. Giusto? Ma diciamo che per i tipi di studios, come Ninja Theory o Double Fine, la cadenza inizia ad essere due, tre anni”.

“Quindi, se hai un gioco a trimestre e ti servono tra i due e i tre anni”, Booty ha continuato il suo ragionamento, “puoi fare i tuoi calcoli e dire, beh wow, probabilmente ti serve qualcosa tra i 10 e i 12 studi. Ma… fare giochi non è una scienza esatta ancora, giusto? Nessuna impresa creativa lo è”.

Da qui l’idea, evidentemente, di acquisire più realtà possibile per provare a mantenere questo ambizioso target in stile Netflix. Ad oggi, il conteggio dice 15 Xbox Game Studios, compresa la recente label di Age of Empires.

