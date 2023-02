Xbox Game Pass, novità in arrivo da oggi (ma non per l’Italia)

Microsoft ha annunciato l’estensione del piano Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family ad altri Paesi, tra cui Cile, Ungheria, Israele, Nuova Zelanda, Sudafrica e Svezia, ma a quanto pare l’Italia non è inclusa.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) continua a proporre novità a cadenza regolare, oltre ovviamente ai giochi gratuiti da includere per gli abbonati.

Ricordiamo che il nuovo piano costerebbe circa 21.99€ al mese e permetterebbe di condividere l’abbonamento con un massimo di 4 amici o familiari, ma al momento è stato reso disponibile soltanto in Colombia e in Irlanda come parte di un test.

Dopo il periodo di prova, Microsoft sembrerebbe pronta a un lancio globale, sebbene non tutte le nazioni del mondo sembrano al momento interessate alla cosa.

«A partire da oggi, i giocatori Xbox in Cile, Ungheria, Israele, Nuova Zelanda, Sudafrica e Svezia potranno aderire a un piano che consente a un massimo di cinque amici e familiari di condividere i vantaggi di Game Pass Ultimate», conferma Enrico Toro, Director of Product Marketing di Xbox Game Pass (via MSPoweruser).

«Questo piano rende ancora più facile giocare ai migliori giochi Game Pass con amici e familiari su console, PC e cloud. È possibile giocare contemporaneamente su più dispositivi e persino giocare allo stesso gioco nello stesso momento. Ogni membro può usufruire della libreria di centinaia di giochi su console, PC o cloud (nei paesi supportati)».

L’azienda di Redmond ha annunciato il piano lo scorso anno, consentendo ai membri di Game Pass di condividere i loro abbonamenti con amici e familiari. Il piano è stato reso disponibile per la prima volta in Colombia e Irlanda, ma l’aggiornamento di oggi consentirà ad altri giocatori di altri sei Paesi di aderire al tutto.

Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family può quindi essere condiviso con quattro persone nello stesso paese dell’utente e offre una serie di vantaggi, tra cui una libreria di centinaia di giochi, un abbonamento a EA Play e sconti e offerte esclusive per i membri.

Coloro che desiderano aderire al piano potranno convertire il tempo rimanente del loro piano attuale. Secondo Microsoft, la conversione sarà «basata sul valore monetario del vecchio abbonamento», quindi gli utenti «non perderanno il valore residuo dell’abbonamento esistente». Attendiamo conferme per quanto riguarda l’avvio del piano Ultimate Friends & Family anche nel nostro paese.

