Solo 1 giocatore su 3 su Xbox ha superato il primo boss in Wo Long

Il filone dei giochi difficili a qualsiasi costa ha una sua nutrita schiera di appassionati, che amano essere sfidati e messi alla prova dalle esperienze videoludiche che affrontano. E, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, anche Wo Long: Fallen Dynasty rientra decisamente in questo filone.

Il recente action RPG e soulslike firmato da Team Ninja, a suo modo erede dello schema di gioco di NiOh, non fa troppi sconti soprattutto nelle sue fasi iniziali, quando vi mette di fronte un avversario veramente temibile – al punto che potrebbe rappresentare uno scoglio per tantissimi giocatori.

Cosa che, in effetti, si sta realizzando. Secondo i dati messi insieme dal sito TrueAchievements, prendendo come riferimento proprio gli Achievement ottenuti dai giocatori su Xbox, circa 1 giocatore su 3 (il 33%) sulle console Microsoft è riuscito nell’intento di superare lo scontro con il primo boss. Due su tre, invece, sono rimasti lì bloccati, almeno per ora.

Effetto Game Pass, a quanto pare, per Wo Long

È vero che Wo Long su Xbox vanta anche un numero di giocatori non proprio affini al genere, che si sono avvicinati e lo hanno scaricato e provato perché è stato lanciato all’interno di Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon). Sbirciando infatti i Trofei o Achievement corrispondenti su PlayStation o Steam, emerge che circa l’85% degli utenti ha superato il boss iniziale – dimostrando insomma che chi ha comprato il gioco a prezzo pieno sapeva cosa stava acquistando (o quantomeno non intendeva abbandonarlo al primo scoglio dopo i soldi investiti).

Se, insomma, giocatori che non si sentono intrigati dall’essere sfidati scaricano il gioco e lo provano, forti di non doverlo pagare, rientrano nella user base di Wo Long e – plausibilmente – nella statistica di coloro che non supereranno il primo boss.

Se voi non avete troppa paura delle sfide, vi ricordiamo che sulle nostre pagine stiamo proponendo delle guide mirate per diversi aspetti del gioco: lasciarsi dare una mano non è mai disonorevole, quindi date pure un’occhiata e preparatevi a partire per le prossime sfide.