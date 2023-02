Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis (e c’è un big)

A partire da oggi, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno divertirsi con 2 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento, annunciati soltanto nelle scorse ore e disponibili senza costi aggiuntivi.

Uno di questi è un big sportivo di casa Electronic Arts che sarà aggiunto sull’apposito servizio EA Play: di conseguenza, sarà disponibile soltanto per gli utenti iscritti al piano Ultimate (che trovate su Amazon) e PC Game Pass, ma non sul servizio base per le console.

Come annunciato dal blog ufficiale di Xbox nella scorsa giornata, i titoli in questione sono infatti Madden NFL 23 e SD Gundam Battle Alliance, disponibili sia su console che su PC ma che, nel caso del big sportivo di casa EA, sarà necessario attendere per un lancio sui dispositivi cloud.

Da questo momento potete già avviare il download per SD Gundam Battle Alliance sui vostri dispositivi, ma nell’istante in cui scriviamo questo articolo segnaliamo che non è stato ancora inclusa gratis l’ultima simulazione dedicata al football americano.

SD Gundam Battle Alliance è un action RPG multiplayer ambientato nell’omonima saga, affrontabile però anche in solitaria: dovrete scontrarvi contro orde di nemici e potenziare continuamente i vostri mech per avere la meglio nelle battaglie.

Madden NFL 23 vi offrirà invece la possibilità di divertirvi con le migliori squadre del football americano, grazie anche a un lancio arrivato pochi istanti prima dell’inizio del Super Bowl, l’imperdibile finale per gli appassionati dello sport.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento riceveranno inoltre un Supercharge Pack, per poter iniziare al meglio le proprie partite: tenete d’occhio le rispettive app per essere pronti al download, che dovrebbe essere sbloccato nelle prossime ore.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che tra pochi giorni non saranno più disponibili ben 6 giochi gratis: tra questi c’è anche la «peggiore esclusiva Xbox del 2022», ma vi raccomandiamo comunque di consultare la lista completa.

Questa settimana è stata inoltre rilasciata gratuitamente l’attesa edizione GOTY di Hot Wheels Unleashed, precedentemente prevista per il mese di dicembre ma resa disponibile soltanto da questo mese.