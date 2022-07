Xbox e Activision Blizzard, c’è la svolta: l’ok della FTC potrebbe arrivare molto presto

Potrebbe essere arrivata l’attesissima svolta per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che porterebbe il colosso videoludico a far parte ufficialmente della grande famiglia Xbox.

L’operazione di mercato comporterebbe un investimento record per la casa di Redmond, ma avrebbe un grande potenziale sia per l’intero catalogo di Microsoft che in ottica Xbox Game Pass (che trovate in sconto su Amazon), proponendo tanti nuovi giochi gratis per gli utenti.

Tuttavia, l’operazione aveva raggiunto un rallentamento significativo che ha rischiato di mettere in pericolo l’operazione: la Federal Trade Commission decise infatti di avviare un’indagine per vederci chiaro e capire se fosse a norma.

L’agenzia governativa è molto severa ed è già arrivata a bloccare fusioni molto importanti, anche per il settore tecnologico: Microsoft si era però detta sicura di non aver violato alcuna regola e, stando agli ultimi sviluppi, l’ok definitivo della FTC potrebbe essere in arrivo molto presto.

Secondo quanto riportato da Real Mi Central (via Game Rant) l’affare potrebbe infatti procedere ufficialmente verso gli step finali già a partire da agosto: la casa di Redmond è infatti ancora in attesa dell’autorizzazione a procedere.

Viene infatti segnalato che Microsoft ha risposto nelle scorse ore a una nuova richiesta di informazioni arrivata dall’agenzia governativa, che adesso ha circa 30 giorni di tempo per rispondere nuovamente.

Se l’agenzia governativa statunitense non dovesse richiedere dunque alcun nuovo dettaglio ai team di Xbox e Activision Blizzard nel prossimo mese, l’affare sarebbe automaticamente approvato e potrà essere finalizzato.

Di conseguenza, già a partire da agosto potrebbe arrivare l’ufficialità dell’ingresso di Activision Blizzard nel gruppo Xbox, dato che l’indagine della FTC ha rappresentato indubbiamente lo scoglio più grande da superare per l’azienda: naturalmente vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori dettagli sulla vicenda.

Del resto, solo pochi giorni fa è stata PlayStation a superare lo scetticismo della Federal Trade Commission, confermando ufficialmente l’acquisizione di Bungie che, fino a pochi giorni fa, sembrava essere a rischio per lo stesso motivo.

Ma anche Nintendo non è rimasta a guardare, annunciando di aver acquisito un importante studio d’animazione: nei prossimi giorni dovremmo dunque scoprire se toccherà a Microsoft unirsi ai festeggiamenti con la nuova attesissima operazione di mercato.