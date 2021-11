Xbox dice sì agli emulatori: Phil Spencer favorevole all’emulazione legale

La preservazione dei videogiochi è da sempre un argomento molto spinoso per il settore videoludico, dato che con l’emulazione spesso si cammina su una linea grigia che in più occasioni conduce all’illegalità.

Per questo motivo, secondo Phil Spencer, sarebbe importante che tutta l’industria videoludica collaborasse al fine di supportare l’emulazione legale su ogni piattaforma, abbandonando dunque la retrocompatibilità di Xbox Series X e Series S per poter preservare i videogiochi anche a distanza di tempo.

Si tratta di un argomento che sta molto a cuore alla casa di Redmond, come dimostrato dal recente annuncio di ben 76 giochi retrocompatibili aggiunti al catalogo.

Purtroppo si tratterà però degli ultimi titoli che sono stati resi possibili: Xbox ha spiegato che non riusciranno ad aggiungerne altri per limiti tecnici e di licenza.

Si tratta inevitabilmente di limiti che ostacolano per il futuro la preservazione dei videogiochi: motivo per cui Phil Spencer vorrebbe spingere fortemente verso un maggior supporto all’emulazione legale.

In un’intervista rilasciata ad Axios (via Nintendo Life), Phil Spencer si augura che in futuro ogni console diventi in grado di permettere l’utilizzo di ogni gioco rilasciato su tutte le precedenti console delle generazioni:

«La mia speranza (ed in questo momento penso di doverla presentare così) è di poter lavorare come industria su un’emulazione legale che consenta agli hardware moderni di far girare qualunque file eseguibile più vecchio (con limiti ragionevoli), per consentire a ciascuno di poter giocare a qualunque gioco. Credo che alla fine se tutti noi dicessimo: “Hey, chiunque dovrebbe poter comprare qualunque gioco, o possedere qualunque gioco e continuare a giocarci”, quella come industria sarebbe la nostra Stella Polare».

L’augurio di Phil Spencer è dunque che in futuro possa essere possibile superare i limiti hardware e permettere che qualunque gioco si possieda nelle varie generazioni possa essere utilizzato anche sulle console nuove, senza alcun nuovo limite legato a tecnologie o eventuali licenze.

Chissà se anche Nintendo e Sony, platform holder che hanno deciso di adoperare strategie molto diverse per la preservazione dei videogiochi, decideranno di ascoltare l’appello del capo di Xbox per il futuro.

Naturalmente, l’emulazione legale dovrà essere anche adeguata per poter usufruire al meglio dei titoli: non dovranno dunque verificarsi casi come quello del Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, con il quale diversi utenti hanno avuto problemi a far girare i giochi Nintendo 64.