Xbox torna con i suoi Free Play Days, offrendo la possibilità di giocare gratuitamente a cinque titoli selezionati nel corso di pochi giorni. L’evento di questa settimana include anche il Marathon “Server Slam” di Bungie, un test aperto prima del lancio ufficiale previsto per inizio marzo 2026.

Ecco la lineup completa dei giochi disponibili gratuitamente:

Anno 117: Pax Romana – strategia storica ambientata nell’antica Roma.

– strategia storica ambientata nell’antica Roma. Atari 50: The Anniversary Celebration – una celebrazione interattiva dei 50 anni di Atari, sviluppata da Digital Eclipse.

– una celebrazione interattiva dei 50 anni di Atari, sviluppata da Digital Eclipse. Marathon Server Slam – test disponibile dalle 10:00 PT del 26 febbraio, aperto a tutti gli utenti Xbox.

– test disponibile dalle 10:00 PT del 26 febbraio, aperto a tutti gli utenti Xbox. Moving Out 2 – il colorato e caotico simulatore di traslochi cooperativo.

– il colorato e caotico simulatore di traslochi cooperativo. Stuffed – avventura indie dal tono comico e familiare.

Bungie Marathon sarà giocabile per tutto il weekend fino a poco dopo la fine dell’evento, mentre non è ancora chiaro se gli altri quattro titoli avranno limitazioni o richiederanno Xbox Game Pass per il download completo. Microsoft aggiornerà le informazioni nei prossimi giorni.

Per partecipare ai Free Play Days:

Cercare il gioco sull’Xbox Store. Cliccare su “Installa, incluso con Game Pass” o “Prova gratuita”. Godersi il gioco!

Questa iniziativa è un’opportunità perfetta per provare titoli nuovi o testare giochi in arrivo come Marathon senza alcun impegno economico. I Free Play Days continuano a rappresentare uno dei modi migliori per esplorare il catalogo Xbox, specialmente per chi vuole valutare acquisti futuri o semplicemente divertirsi senza spendere nulla.

Se siete curiosi di sperimentare qualche titolo in questa settimana, il weekend appena iniziato offre una selezione varia e di qualità che vale sicuramente la pena provare.

Nel mentre, vi ricordo che otto nuovi giochi arrivano su Xbox Game Pass tra il 19 febbraio e il 3 marzo 2026, con una lineup che spazia da blockbuster RPG a esperienze indie: ecco di quali titoli sto parlando.