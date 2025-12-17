Microsoft e Activision hanno dato il via alla prima finestra di accesso gratuito per Call of Duty: Black Ops 7 (qui la nostra recensione), disponibile da oggi su tutte le piattaforme incluse Xbox One e Xbox Series X|S.

Una mossa strategica che arriva in pieno periodo natalizio e che permette ai giocatori di testare le modalità portanti del titolo senza sborsare un centesimo, offrendo un assaggio concreto di quello che rappresenta l'ultima iterazione della storica serie sparatutto firmata Activision.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Free Play Days di Microsoft, consolidando una pratica ormai comune nel settore per ampliare la base utenti e incentivare le conversioni post-trial.

La trial gratuita include una selezione curata di contenuti multiplayer e della modalità Zombies, con particolare focus su Nuketown 2025, la mappa iconica della serie ora rimasterizzata con un comparto visivo migliorato e un flusso di combattimento ottimizzato.

Sul fronte Zombies, i giocatori potranno cimentarsi nell'esperienza thriller "Ashes of the Damned", mentre l'evento stagionale CODMAS porta con sé la mappa multiplayer "Sleighjacked" decorata a tema natalizio e Holiday Havoc, un moshpit festivo che combina diverse modalità di gioco con atmosfere da festa.

L'accesso gratuito rimarrà attivo fino a lunedì 22 dicembre, lasciando ai giocatori un weekend lungo per valutare se l'acquisto completo valga l'investimento.

La scelta di escludere la campagna single-player dal trial non sorprende: multiplayer e Zombies rappresentano storicamente il cuore pulsante dell'esperienza Call of Duty, le modalità su cui si concentra la maggior parte della community e che garantiscono la longevità del titolo.

Per accedere alla versione di prova basta scaricare il client Call of Duty: Black Ops 7 - Free Access direttamente dallo Xbox Store, senza necessità di codici promozionali o iscrizioni particolari.

I progressi e gli unlock ottenuti durante il periodo di trial verranno mantenuti in caso di acquisto della versione completa, un dettaglio non trascurabile per chi vuole massimizzare il grinding iniziale senza perdere tempo prezioso.

L'iniziativa dovrebbe essere affiancata questa settimana da altri titoli Xbox nell'ambito del programma Free Play Days, secondo il calendario tipico che vede Microsoft annunciare le nuove aggiunte di giovedì.

Una strategia di marketing consolidata che permette alla casa di Redmond di mantenere alta l'attenzione sulla propria lineup durante il periodo più caldo dell'anno per le vendite videoludiche.