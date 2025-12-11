I Free Play Days tornano a scandire il ritmo del weekend videoludico su Xbox, e lo fanno con una selezione di tre giochi accessibili gratuitamente da oggi fino al 14 dicembre. Un appuntamento ormai diventato tradizione per gli utenti della piattaforma, soprattutto perché permette di scoprire nuovi titoli senza spendere un centesimo e, in alcuni casi, di accedere a esperienze che potrebbero facilmente passare sotto il radar.

Questa settimana, la line-up è curiosa e sfaccettata. Da un lato troviamo Spirittea, il piccolo fenomeno indie che mescola vita da villaggio, spiriti capricciosi e un’infinità di attività quotidiane. È uno di quei giochi che non ti travolge con l’azione, ma ti conquista con il suo ritmo lento e meditativo, con quell’atmosfera sospesa che sembra abbracciare il giocatore piuttosto che sfidarlo. Perfetto per chi vuole spegnere il cervello e immergersi in un mondo più gentile.

Accanto a lui c’è The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, accessibile gratuitamente solo per gli abbonati Game Pass. Dietro il suo nome buffo nasconde un tactical RPG sorprendentemente ben costruito, che gioca con gli stereotipi del fantasy in modo intelligente e dichiaratamente comico. È un titolo che non si prende troppo sul serio, ma che sa offrire battaglie appaganti, un party di improbabili eroi e un umorismo che spesso colpisce nel segno.

Chiudiamo con theHunter: Call of the Wild, la proposta più “realistica” del lotto. È un simulatore di caccia immersivo, vasto, tecnicamente ancora oggi notevole, capace di trasformare ogni sessione di gioco in una lunga camminata silenziosa nei boschi, tra tracce, attese e tensione crescente. Un titolo che può dividere, certo, ma che possiede un suo fascino indiscutibile.

Tutti e tre saranno disponibili fino a domenica 14 dicembre e, come di consueto, arrivano accompagnati da sconti sullo Store: una mossa furba che permette ai giocatori di “provare prima di comprare” senza rischi. Per accedervi basta cercare il gioco sul Microsoft Store, premere il tasto “Install, Included with Game Pass” oppure “Free Trial”, e iniziare a giocare.

Un weekend che dimostra ancora una volta come i Free Play Days restino uno dei servizi più sottovalutati dell’ecosistema Xbox: non fanno rumore, non generano hype smisurato, ma regalano sorprese, scoperta e qualche ora di gioco di qualità. E a dicembre, con le feste alle porte, è difficile chiedere di meglio.