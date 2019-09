WRC 8: tornano le auto leggendarie

Le auto leggendarie stanno per fare il loro ritorno in WRC 8.

Data la grande richiesta della community, WRC 8 – il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship – metterà a disposizione dei giocatori diverse auto simbolo dell’incredibile storia della WRC. Ma prima, potete leggere la nostra recensione se volete saperne di più sul gioco.

Sei leggendarie auto da rally che hanno fatto la storia della WRC di alcuni dei Marchi più importanti e più di successo che hanno gareggiato nella competizione:

Alpine A110 – Campione 1973

Lancia Stratos – Campione 1974/1975/1976

Ford Escort MkII RS1800 – Campione 1979

Lancia 037 – Campione 1983

VW Polo R WRC – Campione 2013/2014/2015/2016

Lancia Delta HF Integrale Evolution – Campione 1988/89/90/91/92

Tre iconiche auto da rally, grandi esempi della ricca varietà di auto guidate nella WRC:

Lancia Fulvia HF – Campionato Internazionale Marche 1972

Porsche 911 GT3 RS RGT (997) – Auto Iconica del Rally GT

Proton Iriz R5 – Da poco omologata per la WRC

La Lancia Fulvia HF, Lancia Stratos, VW Polo WRC 2016 e la Proton Iriz R5 saranno disponibili in-game dal 5 settembre. La Lancia 037 e la Porsche 911 GT3 RS RGT (997) sono disponibili come bonus pre-order. La Alpine A110 1973, la Ford Escort MKll 1800 e la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione sono disponibili come DLC Day One oppure grazie al Pacchetto RWD Leggendarie.

9 auto, di cui 7 che hanno rivestito un ruolo da protagoniste nelle rispettive ere del World Rally Championship (Più di 150 vittorie in WRC in totale). La Porsche 911 GT3 RS (997), attualmente tra le principali vetture della classe RG-T, e la Proton Iriz R5, offerta in esclusiva agli utenti del gioco, dato che entrerà ufficialmente nella WRC a partire dal prossimo anno.

Tutte quante saranno disponibili in ogni modalità di WRC 8. Nella modalità Carriera, daranno al giocatore la possibilità di vivere eventi storici e iconici delle corse degli anni più importanti della storia del rally. Offrono inoltre un’esperienza di guida differente dalle moderne auto da corsa, grazie alle esclusive caratteristiche di ognuna di loro. Le auto leggendarie saranno disponibili a partire dall’uscita del gioco.*

WRC 8 sarà la più completa e autentica simulazione di WRC mai realizzata. Nuova fisica off-road per tutte le superfici, Modalità Carriera completamente riprogettata, condizioni climatiche estreme e dinamiche, 52 team, 14 paesi, più di 100 special stage, sfide settimanali e modalità eSport… Prova la più intensa esperienza WRC di sempre!

I possessori della digital Deluxe edition, possono giocare a WRC 8 da oggi grazie alle 48 ore di early access. Le altre edizioni di WRC 8 saranno disponibile dal 5 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One, il 19 Settembre su PC e a novembre per Nintendo Switch.

Comunicato stampa