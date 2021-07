Worms, Yooka-Laylee e altri titoli Team 17 con sconti sino al 75% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione inerente ai videogiochi pubblicati da Team 17 che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti consistenti, che un ulteriore risparmio nel caso acquistiate tre o più titoli. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tanti i prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo Yooka-Laylee, che potete portarvi a casa a soli 7,99€, rispetto ai 39,99€ solitamente richiesti di listino. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,5, abbiamo affermato che «Yooka-Laylee è un sincero omaggio ai platform di vent’anni fa, un revival che decide di presentarsi nel 2017 mantenendo tutti gli elementi che hanno reso indimenticabile un genere ormai non più di primo piano».

Piuttosto interessante anche The Escapists 2, acquistabile ad appena 5€, rispetto agli 19,99€ di listino. The Escapists 2 offre la modalità multiplayer online con drop-in/drop-out fino a 4 giocatori sia in co-op che nella modalità versus, insieme a numerose opzioni di personalizzazioni dei personaggi, un nuovo sistema di crafting e nuovi modi per scappare e ottenere la libertà in una grande varietà di prigioni multi-livello. Rispetto all’originale, The Escapists 2 offre una nuovissima veste grafica immerge i giocatori in un mondo più profondo, più ricco ma fedele all’originale

