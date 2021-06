Wolfenstein, quando arriverà il nuovo capitolo? Risponde Bethesda

Agli appassionati dei titoli realizzati da Bethesda non è sfuggito il fatto che durante la conferenza E3 2021 non è stata annunciata alcuna novità riguardante Wolfenstein.

Xbox e Bethesda non hanno attualmente confermato l’arrivo di un nuovo capitolo di Wolfenstein, dato che i team sono attualmente al lavoro su moltissimi nuovi titoli.

Durante un’intervista video realizzata con GameSpot (via TheGamer), Pete Hines, il vice presidente della divisione Marketing di Bethesda, ha effettivamente ammesso quanto piacerebbe anche a lui vedere svelato il prossimo capitolo di Wolfenstein.

Tuttavia, ha anche voluto evitare di dare false illusioni ai fan della saga, rivelando come sarà necessario aspettare molto tempo prima di vedere svelato un nuovo titolo del franchise.

Ci vorrà ancora tempo prima che Bethesda possa parlare di un nuovo Wolfenstein.

In risposta a chi gli domandava infatti se MachineGames stesse lavorando o meno ad un nuovo gioco, Hines ha semplicemente detto che non è ancora il momento di dichiarare nulla al riguardo: i fan dovranno infatti «aspettare fino a quando non arriveremo al punto di volerne parlare».

Bethesda, di fatto, ha dunque deciso di non voler confermare se un nuovo capitolo di Wolfenstein sia effettivamente in sviluppo o meno: tuttavia le parole di Hines hanno sicuramente tenuto le porte aperte ad un nuovo sequel della saga, per il quale tuttavia ci sarà da attendere momenti migliori.

I team di sviluppo in questo momento stanno infatti lavorando a tante IP contemporaneamente: non appena avremo dunque delle conferme ufficiali su questo ipotetico nuovo capitolo, vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine.

Un nuovo rumor potrebbe inoltre aver svelato perché ci sarebbe da attendere prima di vedere un nuovo Wolfenstein: sembrerebbe infatti che MachineGames stia aiutando Id Software a realizzare un reboot di Quake, che vedrebbe anche una protagonista femminile.