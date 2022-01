Winter Promo Gamestop, tanti giochi e accessori con sconti sino al 20%!

La catena Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare un gran numero di videogiochi e accessori gaming con sconti che arrivano sino al 20%. L’iniziativa è valida sullo shop online fino al 16 febbraio, quindi avete abbastanza tempo per usufruirne, sebbene vi consigliamo ugualmente di affrettarvi se volete mettere le mani sui prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto!

Si tratta di una selezione di titoli davvero molto interessante, tra cui spicca Guardians Of The Galaxy, Sviluppato da Eidos Montreal, autori dell’amatissima saga Deus Ex e del più recente Shadow of the Tomb Raider, il gioco si produce in siparietti che i fan dei Guardiani ameranno, mentre vi permette di affrontare creature di ogni sorta in un combat system che mette al centro la spettacolarità e le pirotecniche evoluzioni di cui i poteri (o i potenziamenti) rendono capaci Rocket, Gamora e compagni.

Da non perdere neppure Assassin’s Creed Valhalla, Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, il gioco vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Piuttosto interessante anche la selezione di accessori in offerta, nella quale troviamo diverse cuffie gaming, come le Cuffie Turtle Beach Ear Recon 50P Black, proposte a soli 15,98€, e il controller wireless Xbox ricondizionato, acquistabile a 35,98€.

Come avrete potuto capire la scelta è piuttosto vasto a vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il catalogo dei titoli in offerta. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.

