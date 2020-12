Winter Indie Sale di Humble Bundle: piccole perle a prezzi ridicoli!

Humble Bundle ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di acquistare un gran numero di titoli creati da sviluppatori indipendenti a prezzi davvero bassissimi.

Tra i tantissimi videogiochi che fanno parte di questa iniziativa, non potevano non citare l’ottimo Hyper Light Drifter, prodotto che si è aggiudicato un 8,5 sulle nostre pagine, dove lo abbiamo definito “ipercinetico”, perché il giocatori lenti e statici sono i bersagli più semplici, “esigente”, perché richiede tempismo, determinazione, studio dei pattern di attacco dei mob, anche quelli comuni, e “oscuro, a tratti imperscrutabile”. Insomma, se non vi spaventa essere abbandonati in un mondo privo di indicazioni, di dialoghi, di indizi utili su come proseguire, ma, allo stesso tempo, evocativo, misterioso ed affascinante, potreste aver trovato il vostro gioco ideale. Potete acquistare Hyper Light Drifter a soli 7,99€, rispetto ai 19,99€ solitamente richiesti di listino.

Piuttosto interessante anche Shadow Tactics: Blades of the Shogun, gioco stealth tattico hardcore ambientato nel Giappone del periodo Edo nel quale prederete il controllo di una squadra di letali specialisti e sfrutterete l’oscurità per intrufolarvi superando decine di nemici. Potrete scegliere l’approccio che preferite per infiltrarvi in possenti castelli, in monasteri situati su montagne innevate o in accampamenti nascosti nella foresta. In aggiunta, potrete piazzare trappole, avvelenare gli avversari o evitare completamente il contatto col nemico. Shadow Tactics: Blades of the Shogun viene offerto a soli 5,99€, rispetto ai 39,99€ usualmente richiesti.

Se non li avete ancora fatti vostri, trovate anche i vari capitoli della saga Steamworld, come Steamworld Dig, Steamworld Dig 2 e Steamworld Heist a prezzo davvero irrisori.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi ricordiamo di consultare il catalogo completo dei prodotti in offerta direttamente a questo indirizzo.

Winter Indie Sale di Humble Bundle – La nostra selezione