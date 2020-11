Watch Dogs sta per tornare, anche su next-gen: spunta la classificazione

Il futuro di Watch Dogs potrebbe passare per il ritorno del gioco capostipite del franchise di casa Ubisoft: a suggerirlo è l’ESRB, l’ente statunitense corrispondente del nostro PEGI, che si occupa di valutare i contenuti dei videogiochi in uscita per indicare la fascia d’età ideale per la loro fruizione.

L’ESRB ha infatti inserito in catalogo Watch Dogs: Complete Edition, che dovrebbe essere una versione completa del titolo uscito originariamente nel 2014. La descrizione del titolo fa chiaramente riferimento all’avventura con protagonista Aiden Pearce a Chicago – ma la parte interessante è soprattutto nelle piattaforme.

Aiden è il protagonista dell'originale Watch Dogs

Secondo quanto riferito dall’ESRB, infatti, il gioco sarebbe destinato ad arrivare su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia – e anche PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Rimane quindi da capire se potrebbe trattarsi di una versione rivisitata anche per la next-gen, o se sarà una release aggiornata per avvalersi in qualche modo della maggior potenza della nuove console, ma senza troppi sconvolgimenti.

