Che voti ha preso il nuovo Watch Dogs Legion?

Watch Dogs Legion sarà lanciato durante la giornata di domani, 29 ottobre 2020, su piattaforma PC e console PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X.

Oggi è finalmente scaduto l’embargo per le recensioni, tanto che come vi abbiamo potuto far leggere nella nostra ricca analisi pubblicata solo pochi minuti fa, il gioco si è dimostrato essere «il capitolo con più personalità e fegato della serie hacker di Ubisoft, arricchendola di sistemi coraggiosi come quello che ha portato alla rinuncia di un protagonista forte e un’ambientazione ispirata.»

Uno screen di Watch Dogs Legion.

Ora, su Metacritic, sono apparsi anche i primi voti relativi alla stampa estera, i quali sembrano essere tutti piuttosto concordi sul fatto che il lavoro svolto da Ubisoft è buono ma sicuramente non perfetto.

Al momento in cui scriviamo, la versione PS4 ha un metascrore di 72. Poco sotto, alcuni dei voti apparsi in rete relativamente alla versione per la console Sony:

70 – GamesRadar+

70 – PSX-Sense.nl

70 – XGN

60 – PlayStation Universe

60 – Metro GameCentral

50 – Gamer.no

Un po’ meglio le votazioni relative all’edizione per Xbox One, la quale si è al momento portata a casa un metascore di 79, mentre quella PC è al momento stabile a 75. Le review relative alla versione per PS5, Xbox Series X e Stadia arriveranno solo successivamente. Nota: la media voto è destinata a oscillare nelle prossime ore.

Ancora uno screen, questa volta notturno.

Ricordiamo che il gioco, sequel diretto del primo Watch Dogs, ci catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo del collasso sociale ed economico.

Gli abitanti sono infatti attanagliati da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili. Starà ai cittadini riuscire a organizzare la rivolta, eludendo gli occhi vigili della autorità londinesi.