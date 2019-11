Wario è il miglior ‘comedian’ per i lettori di Nintendo Dream

Wario è la celebre nemesi di Mario, apparso per la prima volta in Super Mario Land 2: Six Golden Coins per il primo Game Boy e protagonista con gli anni di due serie spin-off, Wario Land e WarioWare.

Ora, il baffuto avversario del nostro idraulico è risultato essere il personaggio più votato dai lettori di Nintendo Dream, relativamente a gli eroi che sarebbero in grado di diventare veri e propri comici (sì, avete capito bene).

Poco sotto, la classifica completa:

Wario (Super Mario) – 80pt

Sans (UNDERTALE) -76pt

Mario (Super Mario) – 57pt

Kirby (Kirby) – 38pt

King Dedede (Kirby) – 28pt

Luigi (Super Mario) – 26pt

Alois (Fire Emblem)

Dr. Shrunk (Animal Crossing)

Pit (Kid Icarus)

Owain (Fire Emblem)

Voi chi avreste fatto vincere come miglior comedian del mondo Nintendo? Ditecelo nei commenti!

Fonte: JN