Videogiochi Lego in forte sconto su Amazon!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare tanti videogiochi LEGO a prezzo scontato! Tra i vari prodotti, possiamo annoverare Lego Worlds, titolo open world con mondi di gioco generati proceduralmente e fatti interamente di mattoncini LEGO che potrete controllare liberamente e contribuire a riempire di modelli LEGO.

Lego Worlds vi consente di dare libero sfogo alla vostra immaginazione costruendo un mattoncino alla volta o ricorrendo a grandi strumenti per creare vaste catene montuose e costellare il vostro mondo di isole tropicali. Solitamente Lego Worlds viene proposto a 18,40€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 14€.

Gli amanti dei supereroi, invece, saranno sicuramente attratti da LEGO Marvel’s Avengers, titolo che si distingue per un gameplay open world con otto ambientazioni differenti da esplorare che spaziano lungo tutto l’universo cinematografico Marvel. Tra questo troviamo le ampie strade della New York Marvel, Asgard, la fattoria di Barton, Malibu, la base S.H.I.E.L.D., Sokovia, Sud Africa e Washington, D.C. I giocatori possono visitare queste ambientazioni utilizzando innovative meccaniche di gameplay permettendo, per esempio, a Hulk di saltare dai grattacieli, a Quicksilver di correre sull’acqua.

I fan de “Lo Hobbit” potranno divertirsi per molte ore con Lego Hobbit, gioco basato sui primi due film della Trilogia de Lo Hobbit Trilogy, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato e Lo Hobbit: La desolazione di Smaug. Seguendo la storyline dei primi due film, LEGO Lo Hobbit condurrà i giocatori lungo un viaggio attraverso la Terra di Mezzo, unendosi con Bilbo Baggins, Gandalf il Grigio, Thorin Scudodiquercia e la Compagnia nelle loro eccitanti avventure verso il regno dei nani di Erebor.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon