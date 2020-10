Videogiochi e console PS4 a prezzi scontati tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi e console PS4.

Partiamo con l’ormai imminente Assassin’s Creed Valhalla, prenotabile a 58,90€, rispetto ai 69,90€ di listino. Il gioco ci metterà nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che, per motivi ancora non rivelati, deciderà insieme alle sue genti di lasciare la Norvegia per trovare una nuova casa in Inghilterra. Il personaggio sarà personalizzabile nel sesso, nell’aspetto e anche nell’orientamento sessuale, visto che nel caso scegliessimo un uomo potremo modificare anche stile e colore della barba, mentre nel caso di una guerriera vichinga potremo scegliere la sua acconciatura.

Assassin’s Creed Valhalla avrà un open world caratterizzato e pulsante, sia per quanto riguarda le location dell’Inghilterra, che per quelle della Norvegia. Ci sarà tantissimo da fare, inclusi una moltitudine di scenari diversi da visitare.

Se invece preferite il mondo del basket, NBA 2K21 è quello che fa voi! Acquistabile a soli 44,99€, il titolo offre un’intelligenza artificiale migliorata che fornisce ai giocatori un gameplay stimolante, in modo che ogni vittoria sarà davvero gratificante. Il titolo introduce una varietà di opzioni che soddisfano le varie esigenze dei giocatori a seconda del loro stile e preferenze, offrendo una grande libertà di scelta. Come abbiamo detto anche nella nostra recensione, NBA 2K21, oltre alla My Career, offre anche una serie di altre modalità. Ad accoglierci abbiamo i classici match rapidi, le sfide online e il Match of the Day. Con la prima soluzione potremo affrontare la CPU, secondo diversi livelli di sfida, con le squadre che meglio si addicono al nostro gioco. Nel match del giorno, invece, potremo simulare una partita come se stessimo realmente giocando in NBA: saranno quindi simulati infortuni o squalifiche del momento.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi e console PS4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi e console PS4

Offerte ancora disponibili