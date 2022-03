Vi manca WipEout next-gen? Arriva un sequel tutto italiano

La saga di WipEout è sicuramente una delle più iconiche della lineup della prima console Sony, rappresentando con gli anni un franchise molto amato.

Nato sulla prima PlayStation a 32-bit, il brand di racing futuristici è stato da tempo parcheggiato in un angolo, in attesa di tempi migliori.

Di recente abbiamo inoltre assistito alla triste scomparsa di Ian Hetherington, veterano dell’industria che, assieme al team Psygnosis, fu proprio il creatore di WipEout.

Se da mesi si parla di una possibile ripartenza della serie, Saber Interactive ha ora deciso di ingannare l’attesa rilasciando un nuovo trailer gameplay del sui prossimo gioco di corse futuristiche antigravitazionali, Redout 2.

Il gioco sembra infatti un WipEout di nuova generazione, cosa questa non mancherà di mandare in estasi i fan storici del brand.

Redout 2 permetterà ai giocatori di raggiungere velocità impossibili in gare futuristiche al cardiopalma, attraverso una campagna per giocatore singolo e un multiplayer competitivo.

Ma non solo. il racing avrà dalla sua colonna sonora futuristica composta da importanti artisti elettronici come il leggendario Giorgio Moroder e talenti come Zardonic e Dance with the Dead.

Infine, la rinnovata Modalità foto permetterà di creare e condividere i migliori momenti ad alta velocità. Poco sotto, il trailer del gioco sviluppato dal team italiano 34BigThings (via DSO Gaming).

Poco sotto, invece, la descrizione ufficiale del gioco:

Il gioco di corse più veloce dell’universo. Redout 2 è il seguito dell’acclamato Redout, omaggio ai classici giochi di corse arcade. Raggiungi velocità impossibili in esaltanti gare futuristiche muovendoti tra estese campagne a giocatore singolo o competizioni multigiocatore.

Volete sapere invece cosa ne pensiamo del primo Redout, uscito diversi anni fa? Date subito un’occhiata alla nostra recensione del gioco.

Se i racing sono la vostra passione, avete letto che è da poco disponibile la nuova patch di Gran Turismo 7, disponibile su PS4 e PS5?

Infine, parlando di altri giochi made in Italy, avete avuto modo di sbirciare la nostra ricca anteprima di Project Galileo, il soulslike tutto italiano?