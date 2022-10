Venom è scatenato nel suo open world next-gen, grazie ai fan

Venom è sicuramente uno dei personaggi più popolari di casa Marvel, apparso negli anni in importanti storie di fumetti, serie animate, film e videogiochi.

Senza nulla togliere a eroi più consueti come Miles Morales (trovate il suo spin-off anche su Amazon), l’alter ego di Eddie Brock ha classe da vendere.

Venom è apparso nei videogiochi per decenni, di solito come cattivo nei vari titoli dedicati a Spider-Man, oppure incluso come mod da parte dei fan.

Ora, in attesa del suo debutto ufficiale in Marvel’ Spider-Man 2, qualcuno ha immaginato un open world in Unreal Engine dedicato al personaggio.

Come riportato anche da Game Rant, il canale YouTube TeaserPlay ha creato un nuovo concept video, questa volta dedicato al celebre avversario di Spider-Man.

Nel nuovo video realizzato con Unreal Engine 5, i fan possono vedere Eddie Brock camminare in una città liberamente esplorabile: il personaggio è creato sulle fattezze di Tom Hardy (protagonista del film), prima di vederlo trasformato nell’imponente Venom.

Nel trailer vediamo l’alieno esplorare le strade della città e persino correre letteralmente sulle pareti di un grattacielo, mostrando le sue abilità di arrampicata davvero singolari.

Ricordiamo che il simbionte è stato presente come personaggio giocabile e non in vari videogiochi del passato, come nello Spider-Man di NeverSoft (uscito sulla prima PlayStation) e nei precedenti Venom Maximum Carnage e Venom/Spider-Man Separation Anxiety, usciti su console a 16-bit.

La versione di Hardy di Venom dei film Sony è probabilmente la più riconoscibile per il grande pubblico, ragion per cui TeaserPlay ha scelto proprio quella per il suo trailer concettuale.

Restando in tema, alcuni mesi fa un bug potrebbe aver svelato il design della tuta simbionte che poi diventerà parte integrante di Venom, nel sequel del gioco dedicato all’Arrampicamuri.

Ma non solo: sempre TeaserPlay si era dilettato nel ricreare il gioco dedicato a Wolverine, sempre usando il performante Unreal Engine 5.