Valheim si aggiorna e modifica la difficoltà dei boss

È tempo di una patch per Valheim, il videogioco dedicato al mondo norreno e alla sopravvivenza che in poche settimane ha già messo insieme quattro milioni di giocatori con il suo accesso anticipato: gli sviluppatori hanno infatti annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento, che apporta migliorie a diversi aspetti del titolo, con dei fix e dei ribilanciamenti.

Tra questi, apprendiamo che il team di sviluppo ha modificato la difficoltà di alcune boss fight, ma non come potreste pensare: l’intento, infatti, non era renderle più facili, ma più impegnative. Preparatevi a sporcarvi le mani e date un’occhiata alle nostre guide, se volete lanciare la vostra ascia (è il caso di dirlo) di sfida.

Tra le altre migliorie, gli sviluppatori hanno implementato il supporto Vulkan, che può essere forzato aggiungendo “-force-Vulkan” nelle proprietà del lancio del gioco su Steam. Inoltre, è stato anche risolto un bug che causava la corruzione del mondo di gioco quando si faceva logout e si premeva ALT + F4 contemporaneamente.

Nei giorni scorsi il nostro Valentino ha indagato i motivi del successo delle meccaniche di Valheim, riflettendo sul gioco in uno speciale dedicato che potete trovare a questo link. Il titolo, vi ricordiamo, è disponibile su Steam al prezzo di lancio di 16,79€.