Uomini e demoni se le danno di santa ragione in un nuovo RPG che potete provare gratis

Se avete più o meno la nostra età (notate il plurale maiestatis molto in tema con il gioco di cui vi parleremo), probabilmente anche voi avete lasciato molte parti del vostro cuore sui giochi di ruolo a turni in due dimensioni. Che sia con Final Fantasy VI o con i suoi illustri fratelli, insomma, abbiamo tutti vissuto epiche battaglie in cui eroi e cattivoni aspettavano pazientemente il loro turno, prima di darsele.

È la stessa anima di cui vive anche Mortis Chronicles: Tale of Cowardice, nuovo gioco di ruolo in 2D nato da un’idea si Mark Lecarde e il team Noovola, e che ci è stato presentato dagli sviluppatori – che ci hanno raggiunto tramite email.

Il titolo si concentra su una sfida tra umani (e maghi) e demoni, che se la vedranno nel mitico mondo di Mortis:

“Mortis Chronicles: Tale of Cowardice è un gioco di ruolo 2D a turni, ambientato nel mitico mondo di Mortis. Gioca nei panni di Evander e del suo gruppo di ribelli in difesa del loro mondo contro l’attacco dei Grandi Demoni. Soccomberete alla pressione demoniaca, o conquisterete i vostri nemici per ripristinare la pace e l’equilibrio, in questa storia avvincente che contrappone il coraggio alla codardia? Metti alla prova le tue abilità in questo tattico a turni e prendi il controllo di Evander e della sua squadra, ognuno dei quali possiede il proprio set unico di abilità che, combinate strategicamente, possono portare alla fine del tuo nemico. Usa la tua astuzia per superare i tuoi avversari attraverso combattimenti corpo a corpo, lanciando potenti incantesimi per infliggere danni, curare, mostrare le debolezze dei tuoi nemici, e molto altro.”

Tra le caratteristiche del gioco, la componente strategica avrà un ruolo prevalente: potrete, infatti, manipolare l’ordine dei turni per ottenere più mosse (il che ricorda un po’ Bravely Default) e confondere i vostri avversari. Potrete inoltre invocare potenti incantesimi spendendo i vostri magic point, ma anche sfruttare abilità uniche e attacchi potenziati. Oltretutto, un po’ nello stile di Octopath Traveler, potrete scoprire la debolezza del nemico e rompere le sue difese, ottenendo un vantaggio per un certo numero di turni.

Il gioco ha visto oggi il lancio della campagna Kickstarter che aiuterà il completamento dei lavori. Ad accompagnarla è il lancio di una demo gratis che vi permette di testarlo senza spendere nemmeno un soldo.

«Sono incredibilmente entusiasta di rilasciare finalmente al pubblico la demo di Mortis Chronicles» ha commentato il lead developer Mark Lecarde, in occasione della pubblicazione della demo. «Mortis è stato un mio progetto di passione sin da quando ero un giovane ragazzo, quindi portare il lavoro della mia vita al mondo è un passo molto importante per me e per tutti i membri del team!».

Se volete supportare il progetto, potete vedere a questo indirizzo la pagina della campagna Kickstarter, che mira a raccogliere 3.515€ e rimarrà aperta fino al 19 gennaio prossimo.

L’uscita di Mortis Chronicles è prevista per il terzo trimestre del 2022 su Steam.