Uno dei migliori giochi dell’anno finalmente arriva su PS5 (e PS4)

Neon White, il velocissimo gioco d’azione in prima persona dal ritmo mozzafiato – e in prima persona – ambientato al di là delle porte del paradiso, sarà lanciato per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 13 dicembre prossimo.

Il lancio del gioco sulla nuova piattaforma segue l’uscita originale nel giugno 2022 per Nintendo Switch (che trovate su Amazon) e PC via Steam.

Neon White è un velocissimo FPS per giocatore singolo in cui i giocatori assumeranno il ruolo di White, un assassino scelto dall’Inferno, per gareggiare con altri uccisori di demoni al fine di ottenere la redenzione e la possibilità di vivere per sempre in Paradiso.

Il gioco utilizza un sistema di armi unico basato sulle carte, livelli progettati a mano e una colonna sonora di Machine Girl per infondere la giusta adrenalina nei giocatori fanatici dello speedrunning.

Man mano che i giocatori sveleranno i misteri del Paradiso, scopriranno alo stesso tempo che gli altri uccisori di demoni sono più familiari di quanto non sembrino e, attraverso una storia ispirata alle visual novel, impareranno che non è mai troppo tardi per cercare il perdono.

Neon White darà anche modo di collezionare le “carte dell’anima” con cui attaccare i tuoi nemici, o scartale in favore di abilità di movimento uniche.

L’obiettivo del gioco sarà anche quello di puntare al tempo migliore combinando ingegnosamente le carte per scoprire velocissime scorciatoie.

Ricordiamo che a giugno abbiamo recensito il gioco in versione Nintendo Switch (trovate l’articolo a questo indirizzo), spiegandovi che Neon White è «una di quelle perle che non ti aspetti dal mondo indie. Il gioco riesce a mescolare benissimo i suoi generi di ispirazione, e dopo ogni livello si ha voglia di continuare a giocare, per scoprire come prosegue la storia o per migliorare il proprio tempo. Non si tratta di un titolo per tutti i palati: se non amate lo spirito arcade, alla lunga potreste annoiarvi.»