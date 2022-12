Uno dei giochi più coinvolgenti degli ultimi anni diventa next-gen, tra pochissimo

Se non avete mai giocato GRIS e possedete una console next-gen, finalmente vi potrete godere questo piccolo capolavoro nella sua versione migliore.

Il titolo è già uscito negli ultimi anni in molte versioni, tra cui anche una collector’s edition per Nintendo Switch che potete ancora recuperare su Amazon.

GRIS è stato un successo sin dal lancio, un gioiello che si è saputo imporre fin da subito nell’affollato panorama indie con vendite notevoli per il genere.

Ma anche un prodotto videoludico in grado di spingere delle riflessioni su temi molto importanti, tanto da rappresentare uno dei Game for Change.

GRIS è un’esperienza serena ed evocativa, priva di pericoli, frustrazioni e morte. I giocatori esploreranno un mondo meticolosamente realizzato e caratterizzato da una grafica dai tocchi delicati, da animazioni dettagliate e da un’elegante colonna sonora originale.

E ora la potrete vivere anche nel migliore dei modi, perché Devolver Digital ha annunciato le versioni next-gen di GRIS con tanto di trailer:

Il titolo sarà disponibile dal 13 dicembre prossimo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sulle console supporterà varie risoluzioni e funzionalità, nello specifico su Xbox Series S potrà girare fino a 2K a 120fps, mentre su Xbox Series X raggiungerà 4K a 60 fps. Su PlayStation 5, invece, raggiungerà 4K a 120fps e avrà delle feature speciali per il Dualsense.

Il controller di PS5 che, stando ad una recente valutazione, è entrato di diritto tra i controller più costosi di sempre. In una lista che non disdegna sorprese, come potete vedere a questo indirizzo.

Parlando di indie, anche uno dei videogiochi più belli dell’anno diventa multipiattaforma e sbarca sulle console next-gen per darvi l’esperienza migliore.

A proposito di giochi che diventano next-gen, anche Fortnite lo è diventato con l’ultimo aggiornamento ed è diventato più bello che mai.