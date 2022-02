Un’esclusiva Switch di lancio avrà un sequel? La scelta è inaspettata

Nintendo Switch si è rivelata un grande successo fin dal lancio, avvenuto nell’ormai distante 3 marzo 2017: il day one è stato aiutato anche con più di un’esclusiva disponibile fin dal day one della console, che ha attirato tanti giocatori alla scoperta della piattaforma ibrida.

Oltre al celebre The Legend of Zelda Breath of the Wild, che ha conquistato il cuore di pubblico e critica, la casa di Kyoto aveva anche lanciato un’altra esclusiva in particolare, dedicata a un pubblico più casual e che si è comunque resa protagonista di vendite molto importanti.

Stiamo parlando di 1-2-Switch, la raccolta di minigiochi che, nonostante una risposta molto tiepida da parte della critica, ha saputo intrattenere anche personalità come Hideo Kojima, improvvisatosi Revolver Ocelot con uno dei minigame disponibili al suo interno.

Nonostante non sia mai stata riconosciuta come una delle migliori esclusive presenti sulla console ibrida, stando alle ultime indiscrezioni riportate da VGC, Nintendo sarebbe rimasta soddisfatta dalle vendite e sarebbe pronta a lanciare presto un suo successore.

L’affidabile leaker Zippo, che già in precedenza aveva anticipato correttamente annunci della Grande N a poche settimane di distanza, ha scritto infatti sul suo blog che Nintendo sta prendendo in seria considerazione l’idea di pubblicare un sequel di questa raccolta di minigiochi.

Lo stesso insider sarebbe rimasto sorpreso da questa decisione, che attribuirebbe soltanto alle vendite e non all’effettiva qualità di 1-2-Switch:

L’anticipazione di Zippo corrisponderebbe con quanto affermato poche settimane fa da un’altra affidabile insider, Emily Rogers, che aveva svelato come il sequel di «un gioco casual» difficilmente sarebbe riuscito a conquistare il cuore dei fan:

What makes this year interesting is how many Nintendo games are either finished or near-finished. I don't expect any major gaps in the release schedule.

I'm curious to see the critical reception to an upcoming casual game. I doubt this sequel will win over many new fans.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) January 12, 2022