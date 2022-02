Un’esclusiva survival horror PlayStation tornerà su PS5? “Sarà un remake”

Il futuro della console next-gen di PlayStation rappresenta per molti sviluppatori una grande opportunità per riportare in auge IP esclusive, sfruttando le caratteristiche di PS5 per realizzare prodotti ancora più coinvolgenti.

Stando alle ultime indiscrezioni, un’esclusiva che potrebbe ben presto essere ripresa potrebbe essere Until Dawn, l’apprezzato survival horror lanciato su PS4 e sviluppato da Supermassive Games.

Sembrerebbe infatti che gli sviluppatori vogliano seguire la stessa strada di The Last of Us, che dovrebbe ricevere un remake next-gen pur essendo già disponibile la versione PS4.

Il rumor è stato rilanciato dall’insider AccountNGT, già noto per aver svelato in anticipo le prime informazioni e screenshot ufficiali di Star Wars Eclipse, prima che arrivasse l’annuncio ufficiale (via TheGamer).

Secondo quanto riportato dall’insider, Super Massive Games sarebbe infatti attualmente al lavoro su un remake di Until Dawn per le console di ultima generazione di casa Sony, oltre a proseguire lo sviluppo di The Dark Pictures Anthology.

Sarebbe infatti uno dei tanti progetti del team di sviluppo, pronto a dare nuova vita a questa affascinante e particolare avventura survival horror in esclusiva su PlayStation.

From what I've heard from several separate sources, in addition to their new games, Supermassive Games is reportedly working on a remake of Until Dawn for some time that will be coming to current-gen consoles. I will try to find out more about this potential project. pic.twitter.com/6G31UwA4ns — AccountNGT (@accngt) February 13, 2022

A meno di possibili nuove sorprese, anche il nuovo Until Dawn dovrebbe essere disponibile solo PS5: Supermassive Games non fa parte dei PlayStation Studios, ma il franchise horror resta attualmente un marchio di proprietà di Sony.

AccountNGT sostiene di aver sentito voci relative a questo remake «da più fonti», ma di non avere ancora informazioni più concrete sulle effettive novità e che cercherà di scoprirne di più nelle prossime ore.

Al momento né Sony né Supermassive Games hanno confermato l’effettivo sviluppo di un remake di Until Dawn, motivo per cui vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni: vi terremo aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Nel frattempo, la casa di PlayStation è attualmente impegnata con il lancio dell’ultima esclusiva Horizon Forbidden West, di cui vi abbiamo parlato nel minimo dettaglio nella nostra recensione.

Anche il papà di PS5 ha esultato per la grande accoglienza riservata dalla critica all’ultima avventura di Aloy: Hermen Hulst lo ha infatti definito «un gioco meraviglioso».