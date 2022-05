Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Avete una PS5 ma non avete ancora giocato a Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri al prezzo più basso di sempre!

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri comprende due capitoli della saga di Uncharted, rimasterizzati per sfruttare la potenza di PS5 con grafica e prestazioni migliorate, nonché il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense, audio 3D e caricamenti ultra rapidi grazie all’SSD.

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri comprende Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta. Il primo è il capitolo finale (almeno per ora) delle avventure di Nathan Drake, il quale, con l’aiuto del ritrovato fratello Sam, si imbarcherà nella ricerca del tesoro del leggendario pirata Henry Avery. Il secondo, invece, avrà come protagonista Chloe Frazer che, in compagnia della mercenaria Nadine Ross, partirà per l’India allo scopo di entrare in possesso di un antico manufatto noto come la Zanna d’oro di Ganesh.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri non è “solo” una remastered eccellente, visto che oltre a portare su console PS5 due dei migliori capitoli della saga Naughty Dog riesce nel compito – invero neppure troppo semplice – di stupire ancora una volta dal punto di vista grafico, grazie anche e soprattutto a varie migliorie alla qualità generale dell’immagine e al frame rate. Questo, senza dimenticare un comparto audio strepitoso e il completo supporto alle più importanti feature del controller DualSense»

Solitamente, Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri viene proposto a 39,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 29,99€, con un risparmio reale di 10€ e uno sconto del 25%. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori titoli usciti quest’anno risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

