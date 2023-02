Un nuovo gioco single-player sugli eroi DC sarebbe in lavorazione

Dopo la serie di Batman Arkham gli eroi DC sono un po’ spariti dalla circolazione. Ora, però, sembra che un nuovo titolo single-player possa essere in lavorazione.

Vero anche che da poco abbiamo potuto esplorare una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights, ma a quanto pare ci sarebbero novità in arrivo.

No, non parliamo del gioco della Suicide Squad – che ha mostrato anche un’apparizione speciale di Batman – bensì di un progetto nuovo di zecca e non ancora rivelato ufficialmente.

Difatti, come riportato anche da Twisted Voxel, il prossimo gioco DC dello sviluppatore di Gotham Knights sarà single-player, realizzato con Unreal Engine 5.

Secondo un annuncio di lavoro, il team starebbe cercando di espandere l’universo DC con un gioco nuovo di zecca, grazie al performante motore grafico di Epic.

Nello specifico, WB Games Montreal è alla ricerca di un lead gameplay programmer per il progetto, tanto che l’offerta confermerebbe la natura single-player della produzione. Tra l’elenco delle conoscenze e competenze richieste, spicca la conoscenza del motore di gioco Unreal Engine.

La notizia è confermata dal profilo LinkedIn di Bryan Theberge, senior producer di WB Games Montreal, in cui si afferma che lo studio dietro Gotham Knights ha ufficialmente avviato la produzione del suo prossimo gioco, anch’esso ambientato nell’universo DC.

Il progetto, non ancora annunciato, èsarebbe entrato in produzione all’inizio del mese di dicembre 2022. Theberge ha assunto nuovamente il ruolo di senior producer per il nuovo progetto, ancora top-secret. Vi terremo aggiornati.

