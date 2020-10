Un negozio inglese sta vendendo Xbox Series X a 2700 euro, ma c’è una ragione

Una catena nel Regno Unito sta vendendo Xbox Series X a £2449, l’equivalente di circa €2700, ma lo sta facendo per una ragione davvero specifica.

Questo prezzo è stato infatti designato come una parte del processo di prenotazione della console, le cui scorte a ridosso del day one saranno limitate.

Come riporta IGN US, questa «strategia di pricing unica» è stata pensata da Currys PC World per dare la priorità a quanti avessero già preordinato la loro Xbox Series X.

Il pre-order, costato £5, ha dato infatti accesso ad un codice che, una volta effettuato l’acquisto della console sul sito, fornirà uno sconto di £2000, riportandone il prezzo al previsto £449.

Tale espediente sarebbe stato usato per dare la possibilità di pagare subito o aspettare l’uscita dell’Xbox di nuova generazione a novembre.

Curiosamente, la pagina della console mostra comunque a tutti il prezzo di £2449, per cui chiunque può provare ad acquistarla a questo prezzo.

Per fortuna, dopo aver completato l’acquisto, viene presentata una pagina in cui inserire il codice, senza il quale non è permesso pagare.

Il codice è stato fornito fino al 18 ottobre, per cui al momento la pagina include una voce per l’acquisto che a tutti gli effetti non risulta valida.

Nonostante i prezzi potrebbero spaventare le clientele, un sondaggio che abbiamo riportato nelle scorse ore evidenzia come Xbox Series X|S siano molto vicine a PS5 nelle intenzioni d’acquisto negli Stati Uniti.

Una sfida che si giocherà testa a testa o quasi, con una settimana di stacco tra una console e l’altra, di cui abbiamo già confrontato le lineup di lancio.