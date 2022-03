Un gioco stealth PS2 alla Tenchu sta per rivivere, su Switch e PS4

Acquire ha annunciato oggi l’arrivo di Kamiwaza Tourai, una remaster del classico titolo uscito in origine per console PS2 nel 2006 e noto con il nome di Kamiwaza.

Mentre molti assoceranno il marchio Acquire ai giochi stealth-action alla serie di Tenchu, non si tratta di certo dell’unica incursione dello sviluppatore di Akihabara nel genere in questione.

Sebbene sia poco conosciuto per il pubblico occidentale, anche a causa del fatto che non è mai stato localizzato in lingua inglese, il gioco sembra davvero promettente, come reso noto anche da Nintendo Life.

Kamizawa è ambientato in Giappone, nel periodo Edo, spingendo il giocatore a vestire i panni di Ebizo, un ladro che ruba al male per aiutare i deboli.

La storia cambierà in vari modi a seconda delle persone che incontrerete e delle decisioni che prenderete man mano che progrediremo nell’avventura princupale.

La risoluzione sarà upscalata a 1080p, con texture migliorate, mentre sarà aggiunta una funzione di salvataggio automatico e varie migliorie generali alla giocabilità (inclusa la presenza di un tutorial).

Insomma, da quanto è possibile intuire si tratta di un gioco d’altri tempi che farà la gioia dei fan della saga di Tenchu. Poco sotto, una gallery di immagini inedite del gioco.

Kamiwaza Tourai sarà lanciato in Giappone nell’autunno 2022 per PS4 e Nintendo Switch, sebbene ad ora manchi ancora una data di uscita ufficiale (sperando anche in una release in America ed Europa).

