Un gioco gratis acquistandone un altro, è l’Halloween di CDKeys!

Il popolare store online CDKeys ha lanciato un’imperdibile promozione in occasione di Halloween che vi permetterà di ottenere un gioco gratis! Ottenerlo è o piuttosto semplice: inserendo un prodotto con l’etichetta “BUY ME” e uno con l’etichetta “FREE KEY” nel carrello, avrete quello “FREE KEY” gratuitamente.

Ad esempio, tra i vari articoli “BUY ME” potete trovare Uncharted Legacy Of Thieves Collection, compilation che comprende Uncharted 4: Fine di un ladro e lo spin-off chiamato “L’eredità perduta“, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 35,19€, con uno sconto del 33%.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «al netto del tempo trascorso dall’uscita originale, Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC è lo stesso, ottimo pacchetto contenente due grandi classici dell’ecosistema PlayStation. Soprassedendo su una certa ‘vecchiaia’ legata alle meccaniche di gioco, le avventure di Nathan, Chloe e Nadine sono ancora un’esperienza unica nonché splendida da vedere, da vivere tutta d’un fiato anche su personal computer».

Interessante anche Marvel’s Spider-Man Remastered, che potete aggiudicarvi a soli 35,19€, con uno sconto del 40%. Marvel’s Spider-Man Remastered su PC include la storia principale completa e il DLC La città che non dorme mai. Il titolo offre anche il supporto per mouse e tastiera, per chi vorrà provare a svolazzare per New York in maniera alternativa. Il tutto, ovviamente, con pieno supporto al ray tracing, e tutte le peculiarità dei videogiochi PC.

Nella nostro test approfondito del titolo abbiamo affermato che «in attesa di Marvel’s Spider-Man 2, che avrà il gravoso compito di rivitalizzare la struttura di gioco, gli utenti possono finalmente mettere la mani sulla versione migliore del primo titolo, che beneficia del supporto alle nuove tecnologie per vivere una più che dignitosa seconda giovinezza».

Tra i titoli che invece potete ottenere gratuitamente acquistando un gioco “BUY ME”, trovate, ad esempio, Resident Evil 4 Ultimate HD Edition, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes o La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.