Un classico Final Fantasy sta per essere rimosso da uno store, ma c’è un perché

Final Fantasy IX è uno dei capitoli della saga di JRPG più belli (e sottovalutati) di sempre, sebbene a quanto pare si continui a parlare ancora di questo classico.

Nell’anno da poco iniziato i giocatori potranno finalmente provare con le proprie mani l’attesissimo Final Fantasy XVI (potete prenotarlo su Amazon), ma nulla toglie che i capitoli a 32-bit siano ancora molto apprezzati.

Nonostante un rifacimento non ufficiale di FF9 abbia dimostrato che le potenzialità ci sono, Square Enix non sembra ancora avere annunciato nulla di concreto.

Ora, però, come riportato anche da ComicBook, il popolare capitolo della saga di Final Fantasy sta per essere rimosso dal negozio digitale Amazon Appstore per Android.

Final Fantasy IX è uno dei giochi più amati del franchise, ma a quanto pare un problema tecnico renderà presto il gioco non disponibile per alcuni giocatori.

Square Enix ha rivelato che interromperà le vendite del titolo sull’Amazon Appstore per Android, poiché sono stati riscontrati problemi con i salvataggi su cloud del gioco.

In un avviso pubblicato sul sito ufficiale della società, Square afferma che ci vorrà un po’ di tempo prima che venga implementata una soluzione. I giocatori che hanno già acquistato il gioco potranno comunque goderne, ma nel frattempo la funzione di salvataggio su cloud sarà disabilitata.

«Stiamo esaminando il problema e lavorando a una soluzione, ma prevediamo che ci vorrà del tempo prima che venga risolto. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere per il momento le vendite del gioco su Amazon Appstore», ha scritto la società.

«I giocatori che hanno già acquistato il gioco possono continuare a giocarci normalmente, ma non potranno utilizzare la funzione di salvataggio su cloud fino a quando non verrà implementata una soluzione».

Fortunatamente, Final Fantasy IX è disponibile su un numero significativo di altre piattaforme: il gioco è uscito sulla PlayStation originale nel 2000 ed è attualmente disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e iOS.

Restando in tema, un remake del nono capitolo era presente nel clamoroso mega leak di NVIDIA che ha già centrato numerosi annunci reali negli ultimi mesi.

Del resto, Final Fantasy IX manderà nuovamente in estati i fan cresciuti nell’era della prima PlayStation anche grazie alla serie animata in arrivo.