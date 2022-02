Un amato survival horror potrebbe diventare un dating sim ufficiale (sì, davvero)

Spesso i fan si divertono a realizzare simulatori di appuntamenti basati sui videogiochi e franchise di maggior successo, ma probabilmente in pochi si aspettano che operazioni del genere arrivino dagli stessi sviluppatori, soprattutto se il gioco in questione è un survival horror.

Sembra infatti che l’horror multiplayer Dead By Daylight sia pronto a diventare un dating sim, almeno stando a giudicare da un nuovo marchio registrato da Behaviour Interactive.

Proprio di recente era arrivato anche un simulatore di appuntamenti dedicato a Cyberpunk 2077, ma in quel caso era solo un progetto realizzato dalla community che ha ricevuto l’approvazione di CD Projekt, e non di una nuova produzione ufficiale.

L’utente Reddit LongJonSiIver ha infatti scoperto un nuovo marchio registrato da Behaviour Interactive, visibile nel database dell’United States Patent and Trademark Office e ricondiviso al seguente indirizzo (via GamesRadar+), che lascia poco spazio a interpretazioni.

Il nuovo progetto si chiamerebbe «Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Simulator» e sarebbe dunque un simulatore di appuntamenti ambientato nell’inquietante universo del popolarissimo survival horror.

Per capire come mai il team abbia preso questa decisione, bisogna ricordare che negli scorsi mesi Behaviour Interactive aveva condiviso con i suoi fan un sondaggio che domandava loro quali altri generi videoludici avrebbero voluto vedere a tema Dead by Daylight.

Una delle opzioni selezionabili era proprio quella del simulatore di appuntamenti: evidentemente, moltissimi fan devono averla selezionata per scherzo e gli sviluppatori sono intenzionati a rendere il loro sogno in realtà.

Considerato il tempismo, potrebbe anche trattarsi di un potenziale pesce d’aprile in arrivo, più che un vero e proprio nuovo dating sim, ma l’idea di trasformare ufficialmente un survival horror in un simulatore d’appuntamenti è un’idea talmente bizzarra che potrebbe perfino funzionare.

Non sappiamo naturalmente se al marchio registrato seguirà davvero uno sviluppo vero e proprio, ma qualora l’ipotesi dovesse essere confermata sarà curioso scoprire quale sarà il risultato finale.

Del resto, la popolarità del titolo multiplayer è fuori discussione, come dimostrato anche dalla collaborazione avviata con Silent Hill.

Se siete però curiosi di scoprirne di più sul survival horror multigiocatore, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead By Daylight Special Edition.