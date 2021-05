Un altro gigante potrebbe lanciarsi nel mercato dei videogames

Il colosso dello streaming Netflix starebbe pensando di espandersi ulteriormente nei videogiochi, come suggerito da rapporto reso noto in queste ore dal sito The Information.

Dopo il lancio del gioco dedicato alla celebre serie TV di Stranger Things, uscito solo un paio di anni fa, la compagnia avrebbe ora intenzione di fare le cose per bene.

L’intenzione di Netflix, secondo il report, è quella di assumere un dirigente che si occupi di espandersi nel mondo videogiochi, segnando così un ulteriore passo avanti per il gigante dell’intrattenimento.

Sempre secondo The Information, Netflix ha contattato diversi veterani del settore, cercando di portarli in azienda, sebbene al momento non siano ancora emersi nomi concreti.

Non è da escludere che la compagnia possa optare per un servizio in abbonamento come Apple Arcade, nonostante al momento si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi non confermate ufficialmente.

Sicuramente Netflix ha dimostrato di interessarsi e non poco al mondo dei videogames, specie per la quantità di prodotti animati incentrati su franchise di successo ad essere disponibili sulla piattaforma.

A breve sarà infatti il turno di Resident Evil Infinite Darkness, show ambientato subito dopo gli eventi visti in Resident Evil 4.

Da non dimenticare neppure la serie animata dedicata a Castlevania, la serie action platform di Konami, trasformata in un progetto lungo ben 4 stagioni.

E ancora, lo show animato incentrato su Dragon’s Dogma, il gioco di ruolo d’azione Capcom uscito diversi anni fa su una moltitudine di piattaforme.

Ultima ma non meno importante, la serie dedicata a The Witcher, da cui è stato tratto il videogioco di successo sviluppato da CD Projekt RED, la cui seconda stagione è ormai in dirittura d’arrivo tra pochi mesi.