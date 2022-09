Ubisoft, un recente open world estremo gratis per una settimana

È sempre bello quando abbiamo la possibilità di giocare gratis, e quando possiamo farlo con un big di Ubisoft, un open world adrenalinico, è ancora meglio.

Il publisher di Far Cry 6, che potete trovare su Amazon, è l’argomento di conversazione preferito dai videogiocatori delle ultime settimane.

Sabato ci sarà infatti l’Ubisoft Forward, un evento che pare sarà davvero più corposo del previsto e non unicamente dedicato ad Assassin’s Creed.

Dopo tanti rumor e leak è stata confermata infatti l’esistenza di Assassin’s Creed Mirage, che ha delle mire molto importanti e copierà elementi anche da altri episodi della saga.

E sia nell’attesa che per celebrare successivamente gli annunci, Ubisoft vi dà la possibilità di giocare gratis a Riders Republic per una settimana.

Come riporta Dualshockers, a partire dall’8 settembre potrete giocare per ben una settimana all’adrenalinico open world.

Sia gli utenti Xbox che PlayStation potranno installare il gioco gratuitamente dall’8 settembre 2022. Mentre i giocatori Xbox potranno giocare gratuitamente a Riders Republic solo fino al 12 settembre, quelli PlayStation riceveranno l’accesso gratuito per l’intera settimana fino al 15 settembre.

Inoltre, i giocatori PlayStation possono precaricare i dati del gioco a partire da ora.

Ubisoft sta fornendo questo giro gratuito di Riders Republic perché, durante il prossimo evento, rivelerà l’uscita di nuovi contenuti per il gioco.

Riders Republic racchiude un po’ di Tony Hawk Pro’s Skater, quel bizzarro Steep, una mappa gigantesca piena di gare da completare, il tutto in un’anima eccentrica, adrenalinica e caciarona.

Potete scoprire l’adrenalinico open world nella nostra recensione, che vi invitiamo a recuperare qualora vogliate giocare il titolo nella prossima settimana.

Ubisoft sta vivendo anche un momento di trasformazione finanziaria per via di Tencent, che ha aumentato le sue quote all’interno dell’azienda in una manovra molto importante.

Un passaggio che arriva a seguito di un’altra dichiarazione importante, perché ha detto pubblicamente di aver rivisto al ribasso le stime degli investimenti per i suoi giochi.