Ubisoft: tante nuove offerte su gadget e action figure

Dopo avervi segnalato le offerte su Ubisoft Store con sconti fino all’80% sui un gran numero di giochi della casa transalpina, oggi è il turno di una nuova serie di prodotti da non perdere, questa volta legati al merchadise ufficiale! Parliamo di un gran numero di oggetti dedicati ai giochi più famosi targati Ubisoft, da Assassin’s Creed a Far Cry, passando per Rainbow Six.

Partiamo infatti proprio con le bellissime statuette di Rainbow Six Siege, proposte a 63,97 € contro i 79,96 € del prezzo di listino (ossia il 20% di sconto). Si tratta di statuine ufficiali realizzate dallo studio di sviluppo del gioco in versione chibi, ispirate agli operatori visti in game. A seguire, il terzo bundle dedicato alle statuette di Rainbow Six Siege, proposto a 79,96 € contro i 99,95 € del costo base (ancora una volta con un 20% di sconto reale). Cambiamo genere ora con la Collector’s Edition di Assassin’s Creed Valhalla, proposta al prezzo di 199,99 €. Nel gioco puoi vestire i panni di Eivor, un coraggioso guerriero vichingo cresciuto ascoltando racconti di gloriose battaglie del passato, esplorando un mondo aperto, misterioso e spettacolare, tra gli dèi del Valhalla.

Non è finita qui, ovviamente: si passa alla nuova statuetta ispirata a Eivor di Assassin’s Creed Valhalla, che rappresenta la sua vittoria e la scoperta del tesoro nascosto in una fortezza, al termine di uno scontro. L’oggetto, in edizione limitata, è proposto a 59,99 €. E ancora, la Collector’s Edition di Far Cry 6 proposta a 199,99 € (con tanto di lanciafiamme). Poco sotto, trovate in ogni caso tutte le offerte da Ubisoft Store scelte per i lettori di SpazioGames!

Offerte Ubisoft Store