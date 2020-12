Ubisoft offre un gioco gratis su PC: ecco come averlo

Ubisoft ha dato il via ad una promozione lunga tutte le vacanze natalizie in cui regalerà oggetti di gioco e titoli gratis.

La promozione ha già coinvolto la versione PC di Starlink: Battle for Atlas, ma oggi coinvolge un nuovo gioco, ultimo capitolo di una longeva e fortunata serie.

Si tratta di Trials Rising, esponente più recente del franchise dello studio finlandese RedLynx, nella sua variante per Ubisoft Connect.

Questa la descrizione del gioco, uno spassoso trial & error motoristico in 2.5D, nel caso non ne aveste mai sentito parlare:

In Trials Rising potrai affinare le tue abilità da pilota, immergerti nel mondo del motociclismo, affrontare temibili avversari e attraversare una miriade di luoghi iconici, dal cortile di casa tua fino agli stadi più grandi!

Ovviamente, se volete saperne di più, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Trials Rising subito.

Per accedere al giveaway non dovrete far altro che raggiungere questa pagina e collegare il vostro account Ubisoft Connect.

La buona notizia è che il giveaway tornerà già da domani con un’altra scelta, che sarà l’ultima dal momento che la promozione durerà sino al 18 dicembre.