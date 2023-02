Ubisoft ha “rotto” uno dei suoi titoli più celebri, rinviando l’ultimo update

Non è un buon periodo per Ubisoft, decisamente, e ora il team di sviluppo di The Division 2 ha rotto il gioco, causando uno stop agli update.

L’ottimo looter shooter di Ubisoft Massive, che potete recuperare ancora su Amazon, ha avuto sicuramente giorni migliori e anche dopo il lancio non è mai esploso.

E neanche adesso è un ottimo momento in generale per l’azienda, perché Ubisoft sta vivendo un brutto periodo dal punto di vista aziendale.

Mentre è stato annunciato a sorpesa un nuovo The Crew, arrivano delle novità per quanto riguarda The Division 2 e non sono ottime.

Nonostante tutti gli sviluppatori di The Division 2 non si sono mai dati per vinti, mantenendo aggiornato il titolo con una certa costanza.

Ma, come riporta Polygon, Ubisoft Massive ha di recente creato alcuni problemi a sé stessa, rompendo il suo stesso gioco e rinviando l’ultimo update.

In un messaggio condiviso su Twitter, gli sviluppatori hanno spiegato che non è possibile aggiornare ulteriormente il gioco perché c’è un problema strutturale irrisolvibile.

Nel tweet gli sviluppatori affermano che, nel tentativo di risolvere un problema di localizzazione, è stato “abbattuto il sistema di generazione di build per The Division 2”. Una situazione che non si può risolvere per un problema che crea altri problemi:

«Di conseguenza, non possiamo aggiornare il gioco fino a quando questo sistema non sarà stato ricostruito. […] Sfortunatamente, questo non è possibile nella situazione attuale poiché non siamo in grado di effettuare aggiornamenti lato server o client fino a quando il sistema di generazione della build non viene ripristinato.»

Gli sviluppatori di The Division 2 riferiscono di aver fatto buoni progressi nel risolvere la situazione e forniranno un altro aggiornamento nei prossimi giorni.

Nel frattempo Ubisoft Massive sta ancora lavorando al suo Star Wars, nonostante il lunghissimo silenzio e il fatto che non se ne sa più nulla.

Mentre The Division sta comunque tornando come franchise, anche se in formati molto diversi.