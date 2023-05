Un big Ubisoft giocabile gratis fino al weekend

Ubisoft ha annunciato che The Division 2 sarà free-to-play - quindi giocabile in forma del tutto gratuita - dal 18 al 21 maggio e solo su PS4, PC e Xbox One.

Durante questo periodo sarà possibile provare tutto ciò che il gioco ha da offrire, e tutti i progressi fatti saranno trasferiti alla versione completa del titolo (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo), se si deciderà di acquistarlo.

Non è la prima volta che Ubisoft decide di fare "regali" del genere alla sua utenza: Trackmania è infatti arrivato gratis su console e anche streaming su Amazon Luna, a partire dal 15 maggio scorso.

Ora, come riportato anche da PSU, è il turno del ben noto shooter multiplayer online, il quale ha ancora una community piuttosto solida e appassionata.

Per provare The Division 2, nel caso siate in possesso di una console Sony, vi basterà andare sul PlayStation Store, cercare il gioco e selezionare "Prova demo gratuita". Discorso più o meno identico per quanto riguarda le versioni PC (via Ubisoft Store) e Xbox.

Si tratta quindi di una buona occasione per dare una seconda chance al titolo, uscito a marzo 2019 e in grado di continuare a ricevere un flusso costante di supporto post-lancio da parte di Ubisoft.

Nonostante ciò, sembra che una versione nativa per PS5 del gioco non sia al momento in programma.

A febbraio scorso è stato in ogni caso riferito che il publisher d'oltralpe non ha piani per un vero e proprio The Division 3, scegliendo invece di concentrarsi sul supporto continuo del secondo capitolo.

Restando in tema, sempre Ubisoft ha confermato l'intenzione di lanciare molti titoli entro la fine dell'anno fiscale, inclusi Avatar Frontiers of Pandora e Skull and Bones.

Nel frattempo, giusto per non farsi mancare nulla, Assassin's Creed potrebbe tornare entro e non oltre la fine del 2023.